Санто-Доминго, 21 июля, 2020, 00:23 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 повторно введен в Доминиканской Республике, 20 июля сообщает издание Listin Diario.

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По данным журналистов, указ об этом подписал глава государства Данило Медина. Действие режима должно продлиться 45 дней. Первые 20 суток будет действовать комендантский час. Кроме того, в стране ограничат передвижения граждан и деятельность магазинов.

Ранее режим ЧП в государстве был отменен в начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Куба, Коста-Рика и Доминиканская Республика открыли туристический сезон, несмотря на пандемию коронавируса.