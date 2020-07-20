Вашингтон, 20 июля, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Посол КНР в СШАЦуй Тянькай дал развернутое интервьюCNN, в котором высказался за поиск обеими сторонами общих интересов и путей сотрудничества, а также конструктивный контроль над противоречиями, сообщает 20 июляСиньхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ГонКингКонг

Фундаментальным вопросом и ключевым выбором для США китайский дипломат назвал готовность или неспособность к мирному сосуществованию со страной с отличными культурными традициями, политическим строем и экономической системой, а также перспективы взаимодействия двух стран в противостоянии эпидемии коронавируса и другим глобальным вызовам.

Цуй Тянькай отдельно остановился на ситуации в Южно-Китайском море (ЮКМ), отметив прочную историческую и правовую основу территориального суверенитета, морских прав и интересов КНР в регионе. Он подчеркнул, что Китай и страны АСЕАН продвигают переговоры по Кодексу поведения в ЮКМ, интенсивность которых в условиях невмешательства третьих стран существенно повышается. Обстановка в акватории остается стабильной, однако США, не являясь участником Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.), не оставляют попыток укрепления в ЮКМ своего военного присутствия. В этой связи посол предостерег США от вмешательства во внутренние дела КНР в Гонконге (Сянгане) ввиду принятия в КНР закона о защите национальной безопасности в этой автономии.

Он также отметил, что Вашингтон и Пекин несут особую ответственность за мир и безопасность на планете, должны осознать общие интересы и объединиться перед вызовом растущих глобальных проблем.