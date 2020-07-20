Мехико, 20 июля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не намерен объявлять войну картелю «Новое поколение Халиско», 20 июля сообщает агентство Associated Press.

Gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Зло не может противостоять злу. Злу должно противостоять добро, — заявил мексиканский президент на пресс-конференции. — Мы не собираемся объявлять войну» .

Поводом к комментарию стала видеозапись, на которой картель «демонстрирует силу» — свои бронемашины, оружие и боевиков. Видео широко обсуждается гражданами страны в соцсетях.

Читайте также:11 трупов и объявление войны — в Мексике продолжаются криминальные разборки