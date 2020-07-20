Москва, 20 июля, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Счетная палата России подсчитала, сколько денег Российская Федерация потратила на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека за один 2019 год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год в Минюсте России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Оказывается, что Минюст РФ в 2019 году выплатил более 1,1 млрд рублей по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Всего в 2019 году для оплаты поступили 1240 решений ЕСПЧ. По ним на сумму 1,1 млрд рублей были осуществлены выплаты, всего 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумму 1,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года числилось 10 неисполненных судебных решений ЕСПЧ на сумму более 850,5 млн рублей. Их не оплатили по причине поздней подачи документов.

Стоит отметить, что еще с 2015 года Россия является единственной страной Совета Европы, где законодательно установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. Однако право это практически не используется.