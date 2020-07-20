Москва, 20 июля, 2020, 23:23 — ИА Регнум. В России появится первый национальный стандарт в сфере искусственного интеллекта по ситуационной видеоаналитике. Об этом сообщает пресс-служба АО «РВК».

geralt Искусственный интеллект

Как ожидается, соответствующий проект, подготовленный ООО «Видеоинтеллект», будет утверждён Росстандартом в ближайшие пять месяцев.

Соответствующее решение сможет привести в порядок нормативное регулирование в сфере ситуационной видеоаналитики, а также устранить технические помехи в случае применения смарт-систем.

Как заявил председатель технического комитета по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук, современные системы видеонаблюдения немыслимы без применения интеллектуальных технологий обработки данных, которые могут в реальном времени проводить анализ не только отдельных изображений, но и целые последовательности динамических событий и сцен: «Отечественные и зарубежные разработчики предлагают целый спектр решений подобного рода. Однако отсутствие терминологического единства в этой области зачастую ставит заказчиков и интеграторов систем в сложное положение, затрудняя выбор решения, оптимального в каждом конкретном случае».

По его словам, принятие решения по стандарту увеличит рост эффективности применения подобных систем и повысит заинтересованность рынка в использовании технологий искусственного интеллекта.