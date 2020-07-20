Кито, 20 июля, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа не удалось добиться в суде отмены приговора о восьми годах тюрьмы, пишет 20 июля El Comercio.

Agencia de Noticias ANDES Рафаэль Корреа

Суд, который рассматривал коррупционное дело Корреа, отклонил апелляцию. Судебный процесс проходил из-за пандемии в видеоформате.

Стоит отметить, что Корреа хоть и был приговорён к восьмилетнему тюремному заключению, пока находится на свободе, поскольку он сбежал в Бельгию, и все суды проходят без него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор о восьми годах был вынесен заочно 7 апреля 2020 г., обжалован приговор был 1 мая 2020 г.

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