Каир, 20 июля, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Парламент Арабской Республики Египет сегодня, 20 июля, единогласно одобрил возможную отправку вооруженных сил страны для выполнения боевых задач за пределами Египта. Об этом сообщает государственное телевидение Египта.

Вооружённые силы Египта

Парламент единогласно одобрил отправку членов вооруженных сил Египта для выполнения боевых задач за пределами страны для защиты национальной безопасности на стратегическом западном направлении против вооруженных преступных группировок и иностранных террористов. В заседании парламента участвовали 510 депутатов, все они проголосовали «за».

Напомним, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел заседание Совета безопасности страны, на котором обсуждалась угроза государству с «западного направления».

Стоит отметить, что в Конституции Египта прописано, что президент республики может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.

Сейчас речь идет о том, что Египет может направить свои войска в соседнюю Ливию для прямой поддержки Ливийской национальной армии после того, как Турция перешла к прямой поддержке Правительства национального согласия Ливии.