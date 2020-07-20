Нью-Йорк, США, 20 июля, 2020, 22:45 — ИА Регнум. НХЛ сообщила список кандидатов на мемориальный приз, вручаемый в конце сезона лучшему защитнику, «Норрис Трофи».

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В этом году на трофей были номинированы: Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), Роман Йоси («Нэшвилле Предаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Карлсон возглавил список бомбрадиров лиги среди защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 75 (60+15) очков по системе «гол+пас», что делает первым бомбардиром «Вашингтона» и лучшим ассистентом лиги.

Йоси установил личный рекорд по результативности за сезон, набрав 65 (16+49) очков. В среднем швейцарский защитник проводил 25 минут и 47 секунд на льду за матч, став третьим в лиге по этому показателю.

Хедман отличился 55 (11+44) баллами в 66 матчах регулярного чемпионата, он третий защитник лиги по набранным очкам. В среднем защитник «молний» проводил на льду 24 минуты и 4 секунды.