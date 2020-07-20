Лондон, 20 июля, 2020, 22:02 — ИА Регнум. «Челси» сделает крупное предложение по полузащитнику леверкузенского «Байера» Каю Хаверцу. Согласно информации портала Sky Germany, «аристократы» готовы предложить за игрока 70 миллионов фунтов.

Fuguito Кай Хаверц

Сообщается, что на переговоры с клубом в Германию отправится технический директор «лондонцев» Петр Чех.

Хаверц готов перейти в лондонский гранд только при условии, что «Челси» обеспечит себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что «Байер» не готов продать игрока меньше чем за 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хаверц отличился 23 (15+8) результативными действиями по системе «гол+пас» в 39 матчах во всех турнирах.