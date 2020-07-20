Москва, 20 июля, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Количество жалоб от граждан на работу финансовых организаций за первые две недели июля снизилось на 13,3% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

«За период с 1 по 15 июля количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 13,4 тысячи, что на 13,3% меньше по сравнению с периодом с 18 по 30 июня», — говорится в сообщении.

По данным Центробанка, 27,6% поступивших жалоб касалось вопросов потребительского кредитования, 10% — ипотечного кредитования, 9,1% — ОСАГО, 8,5% — деятельности микрофинансовых организаций по предоставлению займов.

Сообщается также, что наиболее актуальной проблемой для потребителей банковских услуг остаётся погашение кредитов, включая вопросы их реструктуризации и рефинансирования.