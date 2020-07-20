Нью-Йорк, США, 20 июля, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США перешли в «зеленую зону» во второй половине торгов 20 июля на Уолл-стрит.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 21,65 пункта (0,08%), до 26 693,60 пункта, индекс S&P 500 вырос на 21,33 пункта (0,66%), до 3246,06 пункта, индекс Nasdaq вырос на 214,46 пункта (2,04%), до 10 717,65 пункта.

Рост индексов вызван подъемом котировок компаний сектора высоких технологий, в том числе Microsoft и Amazon, а также оптимистичными заявлениями потенциальных производителей вакцин от COVID-19.

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