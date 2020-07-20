Донецк, 20 июля, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Персонал Васильевской насосной станции под Ясиноватой (ДНР) вынужден был уйти в укрытие из-за обстрела со стороны украинской армии, сообщает 20 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Обстрел ВСУ осуществили в 19:10 мск из Каменки. Украинские формирования выпустили по территории ДНР четыре 82-миллиметровые мины, четыре гранаты из СПГ, в ход было пущено и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулемёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после полудня ВСУ в ДНР атаковали из миномётов район посёлка шахты Октябрьская. За предыдущие сутки они четыре раза обстреляли территорию республики.