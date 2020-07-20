Кишинёв, 20 июля, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Инициатива оппозиции объявить вотум недоверия правительству Молдавии была с самого начала обречена на провал, написал 20 июля молдавский президент Игорь Додон в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Комментируя решение молдавского парламента отклонить инициативу о вотуме недоверия правительству Иона Кику, Додон отметил, что вся эта антиправительственная акция, а затем и её провал показали, «насколько хорошо её инициаторам подходит название альянс хаоса».

Инициировавшие отставку правительства четыре партии хотели таким образом «замаскировать свой [политический] провал».

Додон «Общество имело возможность увидеть, что стоит за этими политическими персонажами, увидеть, что они способны только вызывать скандал, хаос и нестабильность. Инициатива провалилась, потому что с самого начала это была идея без содержания, политическая импровизация, и опиралась она исключительно на олигархический сценарий урвать некоторых депутатов у большинства».

Молдавский президент добавил, что «сегодня олигархи получили должный урок, что не всё можно купить».

Говоря о том, что в молдавском парламенте сейчас только четыре «настоящие политических партии», в том числе Партия социалистов Республики Молдовы (ПСРМ), Демократическая партия Молдовы (ДПМ), Партия «Действие и солидарность» (ПАС) и Народная партия Республики Молдова (НПРМ), глава государства отметил следующее.

По его словам, «для улучшения ситуации в стране необходимо, чтобы ПСРМ и ДПМ как правящие партии провели конструктивный диалог с подлинно оппозиционными партиями — ПАС и НПРМ, обсудили свои возражения в отношении деятельности управления и внесли, где это возможно, необходимые изменения».

Иланом] Шором и [Владимиром] Плахотнюком». Додон «Как президент страны я готов поддержать любое решение, предложенное этими четырьмя партиями, поддержать их диалог и найти решение, но я решительно исключаю любой диалог с мафиозными партиями в парламенте, которые возглавляют и финансируются [и [».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявить вотум недоверия правительству Молдавии попыталась «Платформа «Достоинство и правда», поддержанная ПАС, группой «Про Молдова» (Додон назвал её Pro Plahotniuc) и партией «Шор». Инициатива не прошла голосования в парламенте.