Орландо, США, 20 июля, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Рассел Уэстбрук сегодня должен присоединиться к команде в кампус Орландо для участия в рестарте сезона НБА 2019/2020. Об этом сообщил журналист TSN Тима Макмана, ссылаясь на слова главного тренера «Рокетс» Майка Д'Антони.

Keith Allison Рассел Уэстбрук

Напомним, что ранее баскетболист сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего «Рокетс» отправились в кампус Орландо без него.

31-летний плеймейкер проводит свой дебютный сезон за «Рокетс». Игрок в среднем набирает 27,5 очка, 8,1 подбора и 7 передач за матч. В общей сложности Уэстбрук провел 53 матча в регулярном чемпионате.