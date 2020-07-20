Саратов, 20 июля, 2020, 20:35 — ИА Регнум. В Саратовской области сложилась крайне негативная ситуация с несанкционированными свалками, сообщил корреспонденту ИА REGNUM саратовский общественник Николай Гурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный бизнес

По его словам, в регионе нет ни одного района, где бы данная проблема не поднималась.

«Естественно, в масштабах страны в данной проблеме мы не одиноки, поэтому выделение федеральных средств регионам для борьбы со свалками будет как нельзя кстати. Другое дело, что мусорные проблемы накапливались десятилетиями, и до сих пор нет чёткой и выстроенной системы по их решению. Стихийные свалки растут, как грибы», — сказал эксперт.

По мнению Гурина, для эффективного решения проблемы не достаточно просто зачистить свалки, необходимо бороться с первопричинами.

«К сожалению, они уходят корнями к недобросовестности организаций, занимающихся вывозом мусора. Это и промышленный мусор, и строительный, в меньшей степени бытовой. Коммерсанты, даже которые имеют на руках необходимые контракты с полигонами, не говоря о частниках, не брезгуют вываливанием мусора «где поближе», потому что так выгоднее по финансам. Организации, которые пользуются услугами таких недобросовестных перевозчиков, судьба мусора вообще не волнует, доедет ли он до полигона, или его вывалят в соседнем овраге, уже не их забота, они оплатили услугу, чем дешевле она стоила, тем лучше. Куда едут «КамАЗы» со строительным мусором из только что отремонтированных офисов и квартир — тоже неизвестно. Более того, недобросовестные перевозчики гипотетически могут на одном и том же мусоре заработать дважды. Сперва отвезти его на несанкционированную свалку, а потом поучаствовать в ликвидации своей же свалки и за отдельную плату увезти мусор уже на полигон», — пояснил общественник.

Он считает, что для эффективной борьбы с явлением несанкционированных свалок необходимо усиливать контроль за отраслью и за ее участниками, проработать систему, при которой недобросовестный перевозчик не сможет перед правоохранительными органами прикрыться липовыми документами, чтоб избежать наказания.

«Конечно, существуют и другие проблемы: перегруженность полигонов, их доступность, рекультивация советских полигонов, нехватка мусорных контейнеров и так далее. Но это всё-таки решаемые проблемы при желании чиновников и, естественно, наличия средств», — уверен собеседник.