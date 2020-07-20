Вашингтон, 20 июля, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Криминальная ситуация в крупном американском мегаполисе Чикаго «хуже, чем в Афганистане» и виноваты в этом городские власти, состоящие из сторонников Демократической партии, заявил 20 июля журналистам президент США Дональд Трамп.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Уличная банда

Такое заявление Трамп сделал на фоне продолжающихся в США массовых беспорядков.

По словам Трампа, местные власти «слабы и боятся протестующих», при этом отказываясь от федеральной помощи для восстановления порядка.

«Как насчет Чикаго? Вы сомневаетесь, что им нужна помощь после выходных? Вы знаете, каковы результаты? Очень много людей ранены, многие убиты. Я не имею в виду одного или двух человек — 18 убитых! Я допускаю, что даже больше. И сколько будет к концу лета? Это, бесспорно, хуже, чем в Афганистане», — сказал Трамп.

«Все такие города управляются теми же самыми либеральными демократами. А если президентом станет Байден — так будет по всей стране. Вся страна провалится в ад. Но мы не дадим ей провалиться», — добавил Трамп.

Напомним, в США до сих пор продолжаются расовые беспорядки, акции протеста и погромы, начавшиеся после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.