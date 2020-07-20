Москва, 20 июля, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Показатель национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилой недвижимости в строй к 2024 году может быть уменьшен со 120 млн квадратных метров до 100 млн квадратных метров. Об этом сегодня, 20 июля, заявил заместитель министра строительства России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации сегодня, 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«Я думаю, что мы будем корректировать показатели в 2024 году по 100 млн квадратных метров. Указ до 2030 года будет продлен, там, я думаю, мы будем стараться выйти на 120 млн квадратных метров в 2027 году», — сказал чиновник.

Напомним, что российским властям пришлось корректировать национальные проекты из-за экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса. Если раньше национальные проекты должны были быть выполнены к 2024 году, то теперь их растягивают до 2030 года.