Юхнов, Калужская область, 20 июля, 2020, 20:31 — ИА Регнум. Двое детей получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вечером 20 июля в деревне Колыхманово Юхновского района Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.

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По предварительной информации, двое детей 13 и 14 лет двигались на мотоцикле по обочине автодороги. Подросток, находящийся за рулём, совершил резкий разворот, не убедившись в безопасности маневра, в результате мотоцикл столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗель. Дети с травмами доставлены в медицинское учреждение. Водитель ГАЗели повреждений не получил.

«Прокурор Юхновского района выехал на место дорожного происшествия для координации деятельности правоохранительных органов», — сказала Искрина Лепёхина.