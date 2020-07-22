Ватикан, 22 июля, 2020, 04:09 — ИА Регнум. Заявление папы Римского Франциска по поводу решения турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть вызвало шквал комментариев и толкований. О том, почему папа Римский ограничился всего лишь выражением своей печали, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как среди тех, кто взялся защищать недостаточно энергичный протест Франциска, так и среди тех, кто решительно атаковал его, хватает тех, кто смысл высказывания пытается подтянуть к выгодной для себя злобе дня. Так, один из американских комментаторов заявил, что папа Римский заговорил об Айя-Софии лишь бы уйти от необходимости высказываться по поводу китайской политики в отношении Гонконга.

Тем не менее, если посмотреть на высказывания официальных лиц самого Ватикана, можно увидеть намек на поддержку анти-кемалистской, а значит, более исламской позиции президента Турции Реджепа Эрдогана. Но не парадоксально ли, что Ватикан надеется на лучшее понимание с исламской, чем со стремящейся в Европу Турцией?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Для Святого престола исламская Турция предпочтительнее светской?».