Хабаровск, 20 июля, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Отправленный в отставку Сергей Фургал сможет оспорить кадровое решение, если будет оправдан судом. Об этом 20 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Константин Мусман.

Kremlin.ru Указом Президента Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края

«Михаил Дегтярев получит статус временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. То есть президент назначает не губернатора, а лишь исполняющего обязанности. Свои обязанности Дегтярев будет выполнять до новых губернаторских выборов и оглашения их результатов. По понятным причинам Путин остановился на члене партии ЛДПР, чтобы продемонстрировать свое уважение к выбору жителей Хабаровского края, проголосовавших в свое время за представителя именно этой партии», — сказал он.

Адвокат отметил, что сейчас Фургал находится под следствием, дальнейшая его судьба будет решена судом.

«Как показывает практика, в новейшей истории России еще не было прецедентов вынесения оправдательных приговоров по уголовным делам, возбужденным в отношении чиновников такого уровня. Но все же если случится чудо и Фургал будет оправдан, то он сможет добиваться восстановления в занимаемой должности через суд. Собственно, подобный иск подавал также уволенный по утрате доверия, но без уголовного дела, недавно почивший руководитель Чувашии, однако, поскольку он скончался в результате заболевания, мы так и не успели увидеть судебный процесс по иску губернатора, требующего восстановить его в должности», — заявил Мусман.

Согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», не позднее чем за 90 дней до дня голосования должно быть принято решение о назначении губернаторских выборов, однако в случае досрочных выборов данный срок может быть сокращен на одну треть. На выборах будет избран новый руководитель края.

«Как известно, в 2004 г. в России была введена практика назначения губернаторов, однако в 2012 году страна вернулась к прямым выборам глав регионов. В то же время сохраняется возможность непрямых выборов глав субъектов РФ в региональных парламентах из числа нескольких кандидатур. Но такая практика используется преимущественно в республиках СКФО, а в Хабаровском крае выборы губернаторов являются прямыми, соответственно, уже в ближайшем будущем жителям региона предстоит выбрать, кто возглавит край после Фургала», — рассказал юрист.