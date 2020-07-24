Москва, 24 июля, 2020, 09:36 — ИА Регнум. Чем дольше тянет Украина с выполнением Минских соглашений, тем ближе тот момент, когда к такому выполнению ее начнут принуждать. Кто и как это будет делать, рассказывает редактор ИА REGNUMСергей Кузьмичёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Гарантировали Минские соглашения между сторонами украинской гражданской войны Россия, Германия и Франция. Последним двум хотя и надоело невыполнение Киевом своих обязательств, жесткие меры к нему применять «неудобно». А вот Россия вполне может и должна будет вмешаться, причем не просто так, а при помощи военной силы. К этому приведут продолжающиеся провокации со стороны ВСУ против ЛНР и ДНР.

Кроме того, вмешательство России может быть обусловлено договоренностью гарантов Минских соглашений, окончательно убедившихся в готовности украинского руководства затягивать процесс выполнения Минских договоренностей до бесконечности. Какие же технические возможности есть у российских вооруженных сил для того, чтобы выкинуть украинские войска с тех территорий, которые должны быть от них освобождены, и принудить Киев к выполнению Минских договоренностей?

Читайте о возможности повторения на Украине «сирийско-грузинского» сценария в статье Сергея Кузьмичёва «Немыслимое? Принуждение Украины к выполнению «Минска» может быть и таким…».