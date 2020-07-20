Грозный, 20 июля, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что внесение Госдепом США в санкционный список его жены и дочерей демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов». Если ему лично вменяется в вину нарушение прав человека, то какие в этом плане претензии могут быть у властей США к его семье, Кадыров не понимает.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?» — написал он в своем телеграм-канале, комментируя решение США о запрете въезда в страну для него, его супруги и двух дочерей.

По мнению Кадырова, новый выпад США в отношении него есть не что иное, как попытка внести разлад в его семью. Между тем, по его словам, даже если бы у его жены и детей была необходимость поехать туда, они бы отказались от нее ради своей страны.

«Даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июля, госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении в «черный» список» Рамзана Кадырова, его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат. Сам Кадыров попал под санкции за причастность к нарушениям прав человека в Чечне.

Санкции подразумевают под собой блокировку всех счетов на территории США и въезд в эту страну.