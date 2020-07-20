Москва, 20 июля, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Украинские власти целенаправленно разрушали экономику и инфраструктуру Крыма. Об этом 20 июля заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Duma.gov.ru Карен Шахназаров

«Украина сознательно не развивала Крым», — сказал Шахназаров.

В доказательство своих слов, он напомнил, каким Крым достался Украине после распада СССР. На тот момент полуостров был визитной карточкой Советского Союза, однако при Украине он пришёл в упадок.

«Все было ужасно, и это делалось сознательно. Но здесь вопрос в чем. Что Украина не развивала и Украину», — заявил Шахназаров.