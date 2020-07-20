Москва, 21 июля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, регламентирующий дистанционную занятость, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Duma.gov.ru Государственная дума

Поправки в Трудовой кодекс направлены на повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях, документ внесен парламентариями во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Законопроект был внесен в Госдуму в разгар пандемии коронавируса. В связи с режимом повышенной готовности работодатели отправили своих сотрудников на «удалёнку», однако права трудящихся нарушались.

Дистанционная занятость делится на три вида: собственно дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, а также комбинированная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Упорядочиваются вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы.

Читайте также: Трудящимся на «удалёнке» в РФ разъяснили порядок оплаты сверхурочной работы

Трудовой кодекс корректируется в части оснований расторжения договора с дистанционным работником.

Ранее авторы законопроекта допустили, что закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.