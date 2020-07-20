Лондон, 20 июля, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова выросли после падения примерно на 1% в середине торговой сессии 20 июля на Лондонской бирже.

Добыча нефти

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent выросли в цене на пять центов (0,12%), до $43,19 за баррель. Минимум Brent составил $42,37 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI также подорожали на пять центов (0,12%), до $40,80 за баррель. Минимум WTI — $39,98 за баррель.

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