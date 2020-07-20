Нью-Йорк, США, 20 июля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. Проявить сдержанность, на которую только способны Ереван и Баку, призвал две конфликтующие стороны Антониу Гутерреш, генсек ООН.

U.S. Mission Photo Антониу Гутерриш

Эти слова протранслировал журналистам 20 июля официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик:

«Полномасштабный конфликт между двумя странами обернулся бы катастрофой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь дней длится приграничное обострение между Арменией и Азербайджаном.

Армения сообщает о четырёх убитых военных, 20 госпитализированных военных, 16 легко раненых военных, двух раненых полицейских и одном раненом мирном жителе.

Потери Азербайджана составляют 12 убитых военных, одна жертва среди мирного населения, четверо раненых военных.