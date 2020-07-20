Нижний Новгород, 20 июля, 2020, 19:45 — ИА Регнум. При распространении запаха газа в Нижнем Новгороде 19 июля были эвакуированы некоторые жители и торговые центры. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков по итогам совещания, которое состоялось в управлении МЧС по Нижегородской области.

ГУ МЧС России по Нижегородской области Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области по вопросу возникновения запаха газа на территории областного центра

Запах появился в микрорайоне Мещерское озеро, а затем прошёл через нагорную часть областного центра.

«Он (запах газа) прошёл через Верхние Печоры и ушёл в Кстово», — уточнил глава ведомства. Чертков добавил, что концентрация запаха одоранта в воздухе была минимальной, Роспотребнадзор провел все исследования и указал, что концентрация была в несколько раз ниже ПДК (предельно допустимой концентрации).

«Поэтому срочно не были приняты меры для оповещения граждан, боялись, честно говоря, паники со стороны жителей», — пояснил министр. При этом он отметил, что многие жители звонили и спрашивали, как им поступать.

«Мы давали комментарии, что нужно максимально выходить из дома, потому что на тот момент не было определено, что же случилось, где произошел этот выброс», — сказал Чертков.

По его словам, накануне вместе со службами МЧС и дочерних структур Газпрома были проинспектированы несколько предприятий, которые работают в данной сфере.

«Никаких аварий на сетях у нас не было, газораспределительные станции работают в нормальном режиме. Сейчас рассматривается несколько версий, прокуратура проверяет все версии. Мы будет регулярно информировать жителей о том, что же произошло. Сегодня поручения розданы всем службам. Будем проверять и дорожный, и речной, и транспорт железных дорог на предмет перевозки химических веществ. Ну и в любом случае Ростехнадзор должен проверять работу всех газовых систем в Нижнем Новгороде», — заключил Чертков.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля, почувствовали сильный запах газа. О возможных утечках в спасательные службы сообщили жители всех восьми районов города. В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре.

По поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала данных, внештатных ситуаций не зафиксировано. Также аварийных ситуаций не зафиксировали в ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

Чтобы разобраться в причинах появления запаха газа в Нижнем Новгороде 19 июля, правительство Нижегородской области обратится в прокуратуру, заявил накануне губернатор Глеб Никитин. Он особым образом подчеркнул, что оповещение населения не было проведено должным образом. При этом глава области заверил, что, «если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны». Также разбор ситуации планировалось провести со всеми экстренными службами.