Нижние Серги, Свердловская область, 20 июля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В городе Нижние Серги Свердловской области подтоплены частные жилые дома на улице Жукова. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ГУ МЧС РФ по Новгородской области Подтопление

Причиной стали сильные дожди. В результате них реки Серебрянка и Сторожевая вышли из берегов.

Сейчас сотрудники МЧС и мэрии города проводят эвакуацию жителей из зоны подтопления. В помощь им из Екатеринбурга выехали дополнительная группировка спасателей и оперативная группа регионального управления МЧС. В самом управлении создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.