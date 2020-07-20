Нальчик, 20 июля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии спасли туристов из Москвы, запросивших помощь на леднике Башиль на высоте 3600 метров. Среди четверых спущенных с высоты — трое детей, сообщили 20 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Veteran hiker Башиль. Кабардино-Балкария

К спасательным работам привлекался вертолет МИ-8 МЧС России. В настоящее время туристы вне опасности. Им оказана помощь сотрудниками центра медицины катастроф, после чего спасенных передали медикам Республиканской больницы города Нальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в ущелье Башиль-Ауз получили травмы трое туристов из группы, состоящей из пяти жителей Москвы, поступила в центр по управлению кризисными ситуациями МЧС по КБР в 13:27. На помощь туристам были направлены четверо спасателей Эльбрусского спасательного отряда.