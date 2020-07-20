Симферополь, 20 июля, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Черноморский флот отработал уничтожение кораблей противника с применением крылатых ракет «Калибр-НК», сообщает 20 июля Минобороны России.

defenseimagery.mil Пуск ракеты

Экипажи фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» во взаимодействии с морской авиацией Черноморского флота выполнили электронные пуски по учебным надводным целям.

«В акватории Черного моря более 10 самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели совместное учение с фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», в ходе которого отработали поочерёдно заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей условного противника. В свою очередь боевые расчёты фрегатов выполнили по «противнику» электронные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Учения были проведены в рамках внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в акватории Чёрного моря начались военно-морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимают участие Украина и Грузия.