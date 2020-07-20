Калуга, 20 июля, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, на рабочем совещании с руководителями подразделений Городской управы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов заострил внимание собравшихся на большом количестве ям, оставшихся после работ «Калугатеплосети» по замене коммуникаций.

Пресс-служба Городской думы Калуги Рабочее совещание главы городского самоуправления Калуги с руководителями подразделений Городской управы 20.07.2020

«В городе ведётся большая работа по подготовке тепловых сетей к зимнему отопительному периоду, но хотелось бы обратить внимание на большое количество разрытий, — подчеркнул глава городского самоуправления. — Разрытия между домами №21 и №23 по улице Тульской и в районе дома №31 по улице Московской доставляют много неудобств жителям, на ряде участков брошены старые трубы. Руководству «Теплосети» необходимо принять меры для оперативного устранения разрытий».

По итогам обсуждения вопроса временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов дал соответствующие поручения профильным управлениям. Затронул Александр Иванов и проблему ночных гонок по улице Кирова.

«От жителей по-прежнему поступает много жалоб, правоохранительным органам необходимо срочно вмешаться и обеспечить покой граждан в ночное время», — подчеркнул глава Калуги.