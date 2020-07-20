Москва, 20 июля, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Роспотребнадзору трудно смириться с тем, что из-за регуляторной гильотины отменяется постановление правительства 1997 года, которое описывало организацию общественного питания, поэтому было решено выпустить новый документ, который ровным счетом ничего потребителю не дает. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров, комментируя новые правила оказания услуг общественного питания, разработанные Роспотребнадзором.

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«Сейчас взаимоотношения клиентов и ресторанов регулируются законом «О защите прав потребителей», а новым правилам поля для деятельности не нашлось — они описывают ровно то, что и так стало общепринятой практикой. Например, что клиент может сделать заказ онлайн, или то, что нельзя включать в счет плату за дополнительные услуги», — пояснил эксперт.

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«Удивительно, что перед принятием новых правил Роспотребнадзор не счел нужным посоветоваться не только с представителями ресторанной отрасли, но и с Министерством промышленности и торговли РФ. Кому нужны новые правила, кроме самого Роспотребнадзора, остается загадкой», — добавил Бухаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект постановления Роспотребнадзора, предусматривающего новые правила работы предприятий общественного питания, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 19 июля. Он лишь уточняет нормы, исходя из изменившегося законодательства.

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