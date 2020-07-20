Челябинск, 20 июля, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Челябинской области власти помогут сельхозпроизводителям, которые пострадали из-за засухи. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

В первую очередь он отметил, что предстоит проследить за тем, чтобы до аграриев своевременно доходили средства, предоставленные в рамках господдержки. «С учетом июльских субсидий на счета хозяйств уже поступило 1,5 млрд рублей», — отметил глава региона.

Также Текслер призвал представителей лизинговых компаний и банков помочь аграриям с пролонгацией банковских кредитов и лизинговых платежей. Как сообщало ИА REGNUM, на Южный Урал обрушилась засуха. Регион недополучит 40% от запланированного урожая зерновых.