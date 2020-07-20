Кишинёв, 20 июля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Инициатива по объявлению вотума недоверия правительству Молдавии отклонена, заявила 20 июля журналистам спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.

Facebook.com/ParliamentRM В парламенте Молдавии

По словам Гречаной, на голосовании по этому вопросу 46 из 93 депутатов были против. Среди отвергнувших эту идею — Александр Олейник (независимый депутат).

Также против были Партия социалистов Республики Молдова и Демократическая партия Молдовы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативу объявить вотум недоверия правительству Иона Кику выдвинула «Платформа «Достоинство и правда».

Солидарность с ней проявили Партия действия и солидарности, группа «Про Молдова» и партия «Шор». Поскольку инициатива сорвалась, в течение этой сессии парламента вновь выдвигать её уже будет нельзя.