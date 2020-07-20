Грозный, 20 июля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил США на введение санкций против него. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем телеграм-канале сегодня, 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна вводить санкции против Кадырова за то, что он якобы нарушал права человека.

Кадыров выложил фотографию, на которой он находится в оружейной комнате с большим количество автоматического стрелкового оружия. В руках он держит два пулемета.

«Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет только интереснее!» — написал Кадыров.