Нижний Новгород, 20 июля, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Бульвар по улице Школьной в Нижнем Новгороде вошел в список территорий, выбранных жителями в ходе голосования за объекты благоустройства на 2021 год, — сообщает городская администрация.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Местные жители рекомендовали главе региона решить проблему с парковочными местами, сделать освещение бульвара и провести работы по озеленению. Молодые родители предложили предусмотреть зоны для катания на роликах, самокатах и велосипедах для детей.

«Обсуждения живые, это значит, что людям не все равно. Найти баланс интересов, спроектировать сквер таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности каждой группы населения — это будет интересная задача для проектировщиков», — отметила проектный менеджер АНО «Институт Урбанистики» Екатерина Карзанова.