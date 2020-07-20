Москва, 20 июля, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Авиация ВМФ России начала оснащение своих бомбардировщиков Су-24М прицельно-навигационными комплексами СВП-24 «Гефест», сообщает 20 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Минобороны России Бомбардировщик Су-24М с прицельно-навигационным комплексом СВП-24 «Гефест»

Первыми такие комплексы получили Су-24М 43-го отдельного морского штурмового авиаполка, базирующегося в Крыму. Теперь самолеты полка могут с высокой точностью поражать надводные и наземные цели даже обычными свободнопадающими авиабомбами, а также взаимодействовать с Сухопутными войсками, силами специальных операций и ВДВ.

Комплексы СВП-24 «Гефест» в несколько раз повышают точность ударов неуправляемыми бомбами. Ранее эти прицельные комплексы применяли в Сирии лётчики ВКС России.

Теперь их получили морские лётчики Черноморского флота, а затем СВП-24 «Гефест» получат морские лётчики Балтийского и Северного флотов.

«С новым оборудованием бомбы будут лететь «в копеечку». Это позволит быстрее выполнить задачу меньшим количеством самолетов, резко снизив расход боеприпасов. Еще одно преимущество в том, что данные о цели на комплекс авианаводчики могут передавать в автоматическом режиме, и компьютеры выполнят свою работу без вмешательства летчика», — цитирует издание мнение одного из авиаэкспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, специализированная вычислительная подсистема СВП-24 принята на вооружение в 2008 году. Опыт её использования в Сирии показал, что с её помощью точность поражения цели обычными авиабомбами сопоставима с управляемыми боеприпасами.

Новая система непрерывно отслеживает координаты цели и самолета, вычисляет параметры падения бомб и автоматически вносит поправки на ветер, температуру и маневры самолета. В Сирии были зафиксированы случаи успешного поражения отдельно стоящих домов, танков и автомобилей боевиков одиночными неуправляемыми бомбами.

Кроме того, система СВП-24 «Гефест» интегрирована с комплексом разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», поэтому оснащённые ею самолеты могут напрямую поражать наземные цели по целеуказанию из боевых порядков Сухопутных войск и групп спецназа.