Москва, 20 июля, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Предзаказ по интернету будет весьма востребованным в современных условиях, считает член федерального политического совета «Партии Роста», предприниматель, учредитель предприятий общественного питания «Дикт» Роберт Шогенов. Об этом он заявил ИА REGNUM 20 июля, комментируя новые правила оказания услуг общественного питания, разработанные Роспотребнадзором.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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«В современном мире в сфере оказания услуг, особенно в период пандемии, наличие такой опции, как «предзаказ по интернету», считаю услугой вполне обоснованной. Нужно лишь прописать в новых правилах Роспотребнадзора, что любой предзаказ должен оплачиваться заранее. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда по каким-то причинам клиент не смог забрать свой заказ из тех кафе, в которых нет службы доставки», — отметил Шогенов.

Что же касается чаевых, то, как подчеркнул эксперт, поощрение официантам всегда было, есть и останется доброй волей клиента и зависит исключительно от уровня обслуживания ресторана.

Напомним, что 19 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления Роспотребнадзора, предусматривающего новые правила работы предприятий общественного питания. Фактически в документе новшеств, а лишь «уточняются нормы исходя из изменившегося законодательства». При этом стоит отметить, что в проекте указано, что предприятие общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять допуслуги за плату и включать в заказ расходы, которые не относятся к стоимости продукта, указанной в меню.