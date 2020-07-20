Грозный, 20 июля, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ничуть не огорчился введением новых санкций против него Госдепом США. Чеченский лидер разместил фото в своем Telegram-канале, на котором он изображен с оружием в руках.

U.S. Department of State Майк Помпео

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.

Снимок сделан, судя по всему, в помещении для хранения оружия. На фото глава Чечни, широко улыбаясь, держит в руках два РПК.

Как сообщало ИА REGNUM, об очередных санкциях США против главы Чечни Рамзана Кадырова сообщил сегодня, 20 июля, государственный секретарь США Майк Помпео. Кадырову запретили въезд в США в связи с его причастностью к нарушению прав человека.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение Госдепа, отметила, что Россия ответит на него чем-нибудь зеркальным, хотя сделать что-то подобное весьма непросто.

Напомним, в декабре 2017 года министерство финансов США включило Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского».

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