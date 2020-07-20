Леверкузен, Германия, 20 июля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Руководство леверкузенского «Байера-04» готово отпустить 21-летнего центрального полузащитника сборной Германии Кая Хаверца в «Челси» за 80 миллионов евро.

Футбол и деньги

Ранее сообщалось о заинтересованности к футболисту со стороны «Баварии» и «Ливерпуля».

В текущем сезонен Хаверц принял участие в 30-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами.