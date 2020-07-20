Ижевск, 20 июля, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Сортировочная станция Удмуртии на полигоне «Чистый город» в течение полугода направила на переработку 992 тонны вторсырья — стекла, пластика, макулатуры, металла и других видов отходов. При этом по итогам всего прошлого года в переработку была направлена 821 тонна отходов, сообщает региональный оператор по обращению с ТБО (твердыми бытовыми отходами) ООО «Спецавтохозяйство».

Иван Шилов ИА REGNUM Вторсырьё

По словам директора полигона Сергея Климова, увеличить объем перерабатываемого сырья позволил запуск второй сортировочной линии, которая увеличила мощность станции почти вдвое — с 40 до 70 тыс. тонн в год.

Кроме того, с середины текущего года заработала сортировочная станция в Глазове, что также увеличило объем вторсырья.

«Сейчас в ижевских дворах установлено почти 500 спецбаков. К концу года будем доводить эту цифру до 1000. Чем больше их установим, чем тщательнее горожане будет сортировать отходы дома, тем больше КПД будет у сортировочной станции», — отметил начальник производственно-технического отдела Регоператора Александр Корюгин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ижевске открылся первый экопункт для приема пластика и макулатуры, оснащенный финским оборудованием. Экопункт оснащен двумя финскими пресс-компакторами вместимостью 400 кубометров отходов каждый. За работой компакторов будут наблюдать операторы в режиме реального времени: техническое состояние и уровень заполнения будет отслеживаться в режиме онлайн. Это позволит планировать своевременный вывоз.

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