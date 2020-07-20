Вашингтон, 20 июля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что экономическая политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая «сделала Америку сильнее» в статье, 20 июля опубликованной Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США и КНР

Лайтхайзер отметил, что считает «отсутствие реформ» и даже саму «экономическую модель» Китая «угрозой экономической безопасности Соединенных Штатов».

«Главным рычагом воздействия США на Китай является зависимость Китая от доступа к американскому рынку… У этой администрации не было иного выбора, кроме как использовать лучший и наиболее мощный инструмент для противодействия этой угрозе» , — написал Лайтхайзер.

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