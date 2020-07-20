Вашингтон, 20 июля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Президент США запугивает своих сторонников «социалистами», поскольку не решается сказать правду. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегийЕлена Панина прокомментировала высказываниеДональда Трампа о том, что, в случае победыДжо Байдена США будут уничтожены руками «радикальных левых», страну ждет судьба Венесуэлы.

Дональд Трамп

По мнению Паниной, сравнение с Венесуэлой адресовано лояльному Трампу электорату Республиканской партии, который искренне верит, что социальные преобразования Чавеса и Мадуро привели к разорению страны.

«В реальности же ситуация намного сложнее: за последние 22 года миллионы людей в Венесуэле смогли выйти из нищеты, получить доступ к первичным социальным благам», — отметила Панина.

По мнению политика, Трамп не сумел сохранить ядро своего успешного политического штаба 2016 года и сегодня вынужден говорить штампами, действует в одиночку, без поддержки талантливых и идеологически мотивированных соратников.

Кроме того, в отличие от лидеров Венесуэлы, Трамп не может рассчитывать на безоговорочную поддержку армии.

«Недавняя перепалка Трампа с председателем Комитета начальников штабов Марком Милли по поводу переименования военных объектов, названных в честь конфедератов, еще раз показывает, что военная бюрократия делает свой выбор не в его пользу. А симпатизирующие Трампу армейские генералы из боевых частей или частей, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, находятся в тысячах миль от Вашингтона», — отметила Панина.

«Трамп запугивает своих сторонников «социалистами», поскольку не решается сказать правду — в случае победы Байдена Америка окажется не в руках левых, а под «железной пятой» транснациональной олигархии, которая не заинтересована ни в сохранении доходов среднего класса, ни в социальной поддержке беднейших слоев и национальных меньшинств», — подчеркнула Панина.