Иркутск, 29 марта, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту обнаружения пакета с телом младенца на остановке в Иркутске. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным ведомства, пакет, в котором находилось тело младенца без видимых телесных повреждений, был обнаружен утром 29 марта на остановке общественного транспорта «Иркутский областной онкологический диспансер». По данному факту следователи начали доследственную проверку.

«Тело ребенка с целью установления причины смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

По результатам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в высотном жилом доме на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга был помещён в больницу двухмесячный младенец.

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По данным экстренных служб, в 23-х этажном доме загорелась изоляция электропроводов в кабель-канале. Возгорание тушили на площади в 100 погонных метров. 60 человек были эвакуированы из пострадавшего дома в ближайшую школу.

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