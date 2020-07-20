Москва, 20 июля, 2020, 18:25 — ИА Регнум. В Госдуме назвали «недружественным шагом» американской администрации введение персональных санкций США против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Основания для внесения его в черные списки абсолютно голословны. Кадыров был и остается патриотом России. Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Обвинения в причастности в нарушении прав человека достаточно серьезные и должны быть подтверждены только в суде, в противном случае подобные утверждения являются клеветой на одного из самых авторитетных руководителей российских регионов, отметил парламентарий.

«Не думаю, что санкции США могут повлиять на эффективность Кадырова как главы Чеченской Республики. Ну, а принцип взаимности никто не отменял. Россия найдет способ применить ответные меры на это очередное противоправное решение Госдепа», — заключил Слуцкий.

США вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.