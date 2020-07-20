Москва, 20 июля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В осеннюю сессию состоятся «правительственные часы» с семью министрами. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин на заседании в Госдуме

«В соответствии с проектом постановления на осень намечено семь встреч с членами правительства. Учитывая, что в осеннюю сессию Госдума рассматривает бюджет страны, мы обсудим его ключевые направления с министрами социально-экономического блока правительства», — отметил Володин.

По его словам, 30 сентября в ходе «правительственного часа» с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым планируется обсудить ход выполнения госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а также завершение осенних полевых работ. С министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым 14 октября — меры социальной поддержки граждан в условиях пандемии. 11 ноября министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев расскажет о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», 9 декабря с вице-премьером Дмитрием Чернышенко парламентарии обсудят вопросы реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Надеемся, что эти темы нам помогут понять, насколько эффективно правительство решает задачи, поставленные президентом в послании, насколько правительство эффективно решает вопросы поддержки наших граждан в связи с пандемией. И, конечно, нам важно, чтобы экономика развивалась, в том числе, такой емкий сектор, как сельское хозяйство… Именно поэтому мы эти темы вынесли на осень и надеемся, что в ходе обсуждения этих вопросов выработаем предложения, которые мы будем реализовывать вместе с правительством», — заявил Володин.

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