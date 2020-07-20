Москва, 20 июля, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала введение санкций со стороны США против главы Чечни Рамзана Кадырова. Соотвествующее заявление она сделала журналистам сегодня, 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, что сегодня Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению властей Соединенных Штатов, причастны к нарушению прав человека.

Захарова отметила, что на эти санкции сложно ответить чем-то зеркальным, но российская сторона что-нибудь придумает.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.