Вашингтон, 20 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Власти США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова за нарушение прав человека, а также осудили якобы угрозы насилия с его стороны в отношении двух журналистов. Об этом сказано в сообщении, распространенном Государственном департаментом США сегодня, 20 июля.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Государственный департамент осудил угрозы насилия со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии (коронавируса), а также решения российских федеральных властей подвергнуть цензуре статьи, неблагоприятно освещающие ответные меры правительства на пандемию», — сказано в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Госдеп объявил о введении санкций против Кадырова за якобы нарушение прав человека в Чечне.