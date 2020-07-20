Москва, 20 июля, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Госдума на завершающем весеннюю сессию заседании 22 июля заслушает отчет правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Осталось два пленарных заседания, после чего депутаты уедут в регионы работать с избирателями. В среду нам предстоит заслушать отчет правительства, а также завершить работу над рядом законопроектов», — заявил Володин.

Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин.