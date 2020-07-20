Москва, 20 июля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Многочисленные запретительные меры для сдерживания коронавирусной инфекции вводить уже поздно. Об этом 20 июля заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

(сс) Darwinek Закрытая граница между Чехией и Польшей в период пандемии

«Есть разные подходы к угнетению вот этого процесса. Я сторонник мнения, что многочисленные меры запретительные суровые сейчас уже опоздали. В них нет смысла. Сейчас надо отпустить тормоза и пустить вирус на распространение во всём мире. Когда мы достигнем планетарной иммунной прослойки в 60%, эпидемия остановится сама по себе», — заявил Жемчугов.

«Понятно, что все страны отличаются по скорости достижения этих 60%: в России одно, в Америке другое, в Африке — третье. Но тем не менее всё равно имеет значение именно массив всего мира. Потому что для инфекции границ нет, национальностей нет, политики нет. Вирусам всё без разницы. Как только вирус почувствует, что большинство населения уже имеет иммунитет, он начнёт искать пути остаться в природе в каких-то животных», — указал он.